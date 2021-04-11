More pharmacies added to vaccination list, including lower Hamilton
More Pharmacies have been added to the list of outlets authorized to start offering vaccines the week of April 12th. Scroll down for the Hamilton list which has added several lower city locations. Please note that not all pharmacies in the attached list will start vaccinating at the same time. As these 700+ additional pharmacies start to offer the COVID-19 vaccine, they will be added to: https://covid-19.ontario.ca/vaccine-locations.
More information can be found here: https://news.ontario.ca/en/release/61096/ontario-expands-covid-19-vaccination-locations-to-more-pharmacies
|SHOPPERS DRUG MART 1042
|HALTON
|501-503 PLAINS RD E / /BURLINGTON /ON /L7T2E2
|SHOPPERS DRUG MART #1206
|HALTON
|1450 HEADON RD / /BURLINGTON /ON /L7M3Z5
|SHOPPERS DRUG MART #710
|HALTON
|75 NIPISSING RD / /MILTON /ON /L9T1R3
|SHOPPERS DRUG MART #744
|HALTON
|550 KERR ST / /OAKVILLE /ON /L6K3C7
|SHOPPERS DRUG MART 707
|HALTON
|265 GUELPH ST A / /GEORGETOWN /ON /L7G4B1
|SHOPPERS DRUG MART #706
|HALTON
|351 CORNWALL RD / /OAKVILLE /ON /L6J7Z5
|SHOPPERS DRUG MART #996
|HALTON
|2297 LAKESHORE RD W / /OAKVILLE /ON /L6L1H2
|WAL-MART PHARMACY
|HALTON
|300 GUELPH STREET / /GEORGETOWN /ON /L7G4B2
|SHOPPERS DRUG MART #1168
|HALTON
|252 QUEEN ST / /ACTON /ON /L7J1P6
|SHOPPERS DRUG MART #878
|HALTON
|478 DUNDAS ST W / /OAKVILLE /ON /L6H6Y3
|SHOPPERS DRUG MART #726
|HALTON
|2080 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L6M6
|SHOPPERS DRUG MART #1218
|HALTON
|2211 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P0A1
|SHOPPERS DRUG MART #1203
|HALTON
|2525 PRINCE MICHAEL DR / /OAKVILLE /ON /L6H0E9
|LOBLAW PHARMACY
|HALTON
|2025 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7P4M8
|THE DRUG STORE PHARMACY #1190
|HALTON
|173 LAKESHORE ROAD W / /OAKVILLE /ON /L6K1E7
|SHOPPERS DRUG MART #740
|HALTON
|D001-777 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7R3N2
|WAL-MART PHARMACY
|HALTON
|2065 FAIRVIEW ST / /BURLINGTON /ON /L7R0B4
|SHOPPERS DRUG MART #683
|HALTON
|5353 LAKESHORE ROAD EAST / /BURLINGTON /ON /L7L1C8
|LOBLAW PHARMACY #2810
|HALTON
|820 MAIN ST E / /MILTON /ON /L9T0J4
|LOBLAW PHARMACY #4067
|HALTON
|1059 PLAINS RD E / /BURLINGTON /ON /L7T4K1
|REXALL
|HALTON
|372 QUEEN ST / /ACTON /ON /L7J2Y5
|REXALL #2444
|HALTON
|2441 LAKESSHORE RD WEST /UNIT 100 /OAKVILLE /ON /L6L1H6
|HOLLY PHARMACY
|HALTON
|611 HOLLY AVE /UNIT 104 /MILTON /ON /L9T0K4
|LOBLAW PHARMACY #1024
|HALTON
|201 OAK PARK BLVD / /OAKVILLE /ON /L6H7T4
|MOUNTAINSIDE PHARMACY
|HALTON
|1900 WALKERS LINE / /BURLINGTON /ON /L7M4W5
|SHOPPERS DRUG MART #1493
|HALTON
|3035 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7M0V7
|REXALL
|HALTON
|2400 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7P4M7
|SHOPPERS DRUG MART #745
|HALTON
|109A-240 LEIGHLAND AVENUE / /OAKVILLE /ON /L6H3H6
|FAIRWAYS DRUG STORE
|HALTON
|1500 UPPER MIDDLE RD W / /OAKVILLE /ON /L6M3G3
|PROGRESSIVE PHARMACY
|HALTON
|3-678 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7R3M8
|BRONTE CENTRE PHARMACY
|HALTON
|78 JONES ST / /OAKVILLE /ON /L6L6C5
|LOBLAW PHARMACY #4339
|HALTON
|5111 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7L1V2
|PALERO PHARMACY
|HALTON
|2525 OLD BRONTE ROAD SUITE100 / /OAKVILLE /ON /L6M4J2
|WHITE OAKS PHARMACY
|HALTON
|B6-360 DUNDAS ST / /OAKVILLE /ON /L6H6Z9
|METRO PHARMACY #584
|HALTON
|2010 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L6M6
|SHOPPERS DRUG MART #1012
|HALTON
|3051 WALKERS LINE / /BURLINGTON /ON /L7M0W3
|BRANT PLAZA PHARMASAVE
|HALTON
|561 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7R2G6
|LOBLAW PHARMACY #4632
|HALTON
|2515 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L0B6
|DUNDAS NEYAGAWA PHARMACY
|HALTON
|479 DUNDAS ST WEST / /OAKVILLE /ON /L6M1L9
|SOBEYS PHARMACY-ABBEY #7230
|HALTON
|1500 UPPER MIDDLE RD / /OAKVILLE /ON /L6H4L3
|TOTAL HEALTH PHARMACY #123
|HALTON
|470 BRONTE ST S / /MILTON /ON /L9T2J4
|MILTOWNE PHARMACY
|HALTON
|210-311 COMMERCIAL ST / /MILTON /ON /L9T3Z9
|METRO PHARMACY #571
|HALTON
|1050 KENNEDY CIRCLE / /MILTON /ON /L9T0J9
|METRO PHARMACY #516
|HALTON
|1A-280 NORTH SERVICE RD / /OAKVILLE /ON /L6M2S2
|METRO PHARMACY #565
|HALTON
|367 MOUNTAINVIEW RD S / /GEORGETOWN /ON /L7G5X3
|SOBEYS PHARMACY #7272
|HALTON
|1035 BRONTE STREET SOUTH / /MILTON /ON /L9T8X3
|SOBEYS PHARMACY #7269
|HALTON
|1250 BRANT STREET / /BURLINGTON /ON /L7P1X8
|OAK CITY PHARMACY
|HALTON
|107-180 OAK PARK BLVD / /OAKVILLE /ON /L6H0A6
|LOBLAW PHARMACY #4925
|HALTON
|493 DUNDAS STREET WEST / /OAKVILLE /ON /L6M4M2
|MORELLI’S GUARDIAN PHARMACY
|HALTON
|469 CORNWALL RD / /OAKVILLE /ON /L6J7S8
|GEORGETOWN PHARMACY
|HALTON
|101-118 MILLS STREET / /GEORGETOWN /ON /L7G2C5
|MILLCROFT PHARMACY
|HALTON
|D10-2500 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L0A2
|SHOPPERS DRUG MART #742
|HAMILTON
|101 OSLER DRIVE /UNIT 102 /DUNDAS /ON /L9H4H4
|SHOPPERS DRUG MART #754
|HAMILTON
|801 MOHAWK RD W / /HAMILTON /ON /L9C6C2
|SHOPPERS DRUG MART #1299
|HAMILTON
|1411 UPPER SHERMAN AVENUE / /HAMILTON /ON /L8W1C4
|PARAMOUNT PHARMASAVE
|HAMILTON
|1050 PARAMOUNT DR / /STONEY CREEK /ON /L8J1P9
|REXALL #6946
|HAMILTON
|126 QUEENSTON RD / /HAMILTON /ON /L8K1G4
|SHOPPERS DRUG MART #1053
|HAMILTON
|232 CANNON STREET EAST / /HAMILTON /ON /L8L0A6
|WAL-MART PHARMACY
|HAMILTON
|675 UPPER JAMES ST / /HAMILTON /ON /L9C2Z5
|DRUGSTORE PHARMACY #4072
|HAMILTON
|54 WILSON ST W / /ANCASTER /ON /L9G1N2
|LEE’S DUNDAS PHARMACY
|HAMILTON
|58 KING ST E / /DUNDAS /ON /L9H1B8
|SHOPPERS DRUG MART #752
|HAMILTON
|661 UPPER JAMES ST / /HAMILTON /ON /L9C5R8
|LOBLAW PHARMACY #4254
|HAMILTON
|1579 MAIN ST W / /HAMILTON /ON /L8S1E6
|AXIS HEALTH CARE PLUS PHARMACY
|HAMILTON
|908 GARTH ST / /HAMILTON /ON /L9C4L2
|REXALL
|HAMILTON
|18-2 KING ST WEST / /HAMILTON /ON /L8P1A1
|LOBLAW PHARMACY #4365
|HAMILTON
|50 DUNDURN ST / /HAMILTON /ON /L8P4W3
|PEOPLE’S PHARMACHOICE
|HAMILTON
|4-30 RYMAL RD E / /HAMILTON /ON /L9B1T7
|FIRST PLACE PHARMACY
|HAMILTON
|350 KING ST E / /HAMILTON /ON /L8N3Y3
|RASTIN’S WILSON ST PHARMACY
|HAMILTON
|323 WILSON ST E / /ANCASTER /ON /L9G4A8
|MARCHESE PHARMACY
|HAMILTON
|316 JAMES ST N / /HAMILTON /ON /L8L1H2
|STONECHURCH PHARMACY
|HAMILTON
|3-25 REDMOND DR / /HAMILTON /ON /L8W3K7
|FOOD BASICS PHARMACY #580
|HAMILTON
|751 UPPER JAMES ST S / /HAMILTON /ON /L9C3A1
|METRO PHARMACY #504
|HAMILTON
|1161 BARTON ST E / /HAMILTON /ON /L8H2V2
|PHARMASAVE #955
|HAMILTON
|105 KING STREET WEST / /DUNDAS /ON /L9H6Y6
|REXALL #8211
|HAMILTON
|730 UPPER JAMES ST / /HAMILTON /ON /L9C2Z9
|CITY CENTRE IDA PHARMACY
|HAMILTON
|77 JAMES ST. N #131 / /HAMILTON /ON /L8R2K3
|SOBEYS PHARMACY #7213
|HAMILTON
|977 GOLF LINKS RD / /ANCASTER /ON /L8G3T9
|TLS REGAL CARE DRUG MART
|HAMILTON
|2-480 STONE CHURCH RD E / /HAMILTON /ON /L8W0B1
|PHARMASAVE #953
|HAMILTON
|1575 UPPER OTTTAWA ST /UNIT A5 /HAMILTON /ON /L8W3E2
|SHERMAN IDA PHARMACY
|HAMILTON
|675 RYMAL RD E / /HAMILTON /ON /L8W1B5
|SUTHERLAND’S PHARMACY LIMITED
|HAMILTON
|180 JAMES ST S / /HAMILTON /ON /L8P4V1
|RYMAL GAGE PHARMACY
|HAMILTON
|153-905 RYMAL ROAD EAST / /HAMILTON /ON /L8W3M2
|SHOPPERS DRUG MART #1460
|HAMILTON
|1341 MAIN ST WEST / /HAMILTON /ON /L8S1C6
|MOUNTAIN VIEW PHARMACY CLINIC
|HAMILTON
|26-1070 STONE CHURCH ROAD EAST / /HAMILTON /ON /L8W3K8
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