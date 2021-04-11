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More pharmacies added to vaccination list, including lower Hamilton
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More pharmacies added to vaccination list, including lower Hamilton

John Best
by
April 11, 2021
John Best

More Pharmacies have been added to the list of outlets authorized to start offering vaccines the week of April 12th. Scroll down for the Hamilton list which has added several lower city locations. Please note that not all pharmacies in the attached list will start vaccinating at the same time. As these 700+ additional pharmacies start to offer the COVID-19 vaccine, they will be added to: https://covid-19.ontario.ca/vaccine-locations.

More information can be found here: https://news.ontario.ca/en/release/61096/ontario-expands-covid-19-vaccination-locations-to-more-pharmacies

SHOPPERS DRUG MART 1042HALTON501-503 PLAINS RD E / /BURLINGTON /ON /L7T2E2
SHOPPERS DRUG MART #1206HALTON1450 HEADON RD / /BURLINGTON /ON /L7M3Z5
SHOPPERS DRUG MART #710HALTON75 NIPISSING RD / /MILTON /ON /L9T1R3
SHOPPERS DRUG MART #744HALTON550 KERR ST / /OAKVILLE /ON /L6K3C7
SHOPPERS DRUG MART 707HALTON265 GUELPH ST A / /GEORGETOWN /ON /L7G4B1
SHOPPERS DRUG MART #706HALTON351 CORNWALL RD / /OAKVILLE /ON /L6J7Z5
SHOPPERS DRUG MART #996HALTON2297 LAKESHORE RD W / /OAKVILLE /ON /L6L1H2
WAL-MART PHARMACYHALTON300 GUELPH STREET / /GEORGETOWN /ON /L7G4B2
SHOPPERS DRUG MART #1168HALTON252 QUEEN ST / /ACTON /ON /L7J1P6
SHOPPERS DRUG MART #878HALTON478 DUNDAS ST W / /OAKVILLE /ON /L6H6Y3
SHOPPERS DRUG MART #726HALTON2080 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L6M6
SHOPPERS DRUG MART #1218HALTON2211 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P0A1
SHOPPERS DRUG MART #1203HALTON2525 PRINCE MICHAEL DR / /OAKVILLE /ON /L6H0E9
LOBLAW PHARMACYHALTON2025 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7P4M8
THE DRUG STORE PHARMACY #1190HALTON173 LAKESHORE ROAD W / /OAKVILLE /ON /L6K1E7
SHOPPERS DRUG MART #740HALTOND001-777 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7R3N2
WAL-MART PHARMACYHALTON2065 FAIRVIEW ST / /BURLINGTON /ON /L7R0B4
SHOPPERS DRUG MART #683HALTON5353 LAKESHORE ROAD EAST / /BURLINGTON /ON /L7L1C8
LOBLAW PHARMACY #2810HALTON820 MAIN ST E / /MILTON /ON /L9T0J4
LOBLAW PHARMACY #4067HALTON1059 PLAINS RD E / /BURLINGTON /ON /L7T4K1
REXALLHALTON372 QUEEN ST / /ACTON /ON /L7J2Y5
REXALL #2444HALTON2441 LAKESSHORE RD WEST /UNIT 100 /OAKVILLE /ON /L6L1H6
HOLLY PHARMACYHALTON611 HOLLY AVE /UNIT 104 /MILTON /ON /L9T0K4
LOBLAW PHARMACY #1024HALTON201 OAK PARK BLVD / /OAKVILLE /ON /L6H7T4
MOUNTAINSIDE PHARMACYHALTON1900 WALKERS LINE / /BURLINGTON /ON /L7M4W5
SHOPPERS DRUG MART #1493HALTON3035 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7M0V7
REXALLHALTON2400 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7P4M7
SHOPPERS DRUG MART #745HALTON109A-240 LEIGHLAND AVENUE / /OAKVILLE /ON /L6H3H6
FAIRWAYS DRUG STOREHALTON1500 UPPER MIDDLE RD W / /OAKVILLE /ON /L6M3G3
PROGRESSIVE PHARMACYHALTON3-678 GUELPH LINE / /BURLINGTON /ON /L7R3M8
BRONTE CENTRE PHARMACYHALTON78 JONES ST / /OAKVILLE /ON /L6L6C5
LOBLAW PHARMACY #4339HALTON5111 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7L1V2
PALERO PHARMACYHALTON2525 OLD BRONTE ROAD SUITE100 / /OAKVILLE /ON /L6M4J2
WHITE OAKS PHARMACYHALTONB6-360 DUNDAS ST / /OAKVILLE /ON /L6H6Z9
METRO PHARMACY #584HALTON2010 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L6M6
SHOPPERS DRUG MART #1012HALTON3051 WALKERS LINE / /BURLINGTON /ON /L7M0W3
BRANT PLAZA PHARMASAVEHALTON561 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7R2G6
LOBLAW PHARMACY #4632HALTON2515 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L0B6
DUNDAS NEYAGAWA PHARMACYHALTON479 DUNDAS ST WEST / /OAKVILLE /ON /L6M1L9
SOBEYS PHARMACY-ABBEY #7230HALTON1500 UPPER MIDDLE RD / /OAKVILLE /ON /L6H4L3
TOTAL HEALTH PHARMACY #123HALTON470 BRONTE ST S / /MILTON /ON /L9T2J4
MILTOWNE PHARMACYHALTON210-311 COMMERCIAL ST / /MILTON /ON /L9T3Z9
METRO PHARMACY #571HALTON1050 KENNEDY CIRCLE / /MILTON /ON /L9T0J9
METRO PHARMACY #516HALTON1A-280 NORTH SERVICE RD / /OAKVILLE /ON /L6M2S2
METRO PHARMACY #565HALTON367 MOUNTAINVIEW RD S / /GEORGETOWN /ON /L7G5X3
SOBEYS PHARMACY #7272HALTON1035 BRONTE STREET SOUTH / /MILTON /ON /L9T8X3
SOBEYS PHARMACY #7269HALTON1250 BRANT STREET / /BURLINGTON /ON /L7P1X8
OAK CITY PHARMACYHALTON107-180 OAK PARK BLVD / /OAKVILLE /ON /L6H0A6
LOBLAW PHARMACY #4925HALTON493 DUNDAS STREET WEST / /OAKVILLE /ON /L6M4M2
MORELLI’S GUARDIAN PHARMACYHALTON469 CORNWALL RD / /OAKVILLE /ON /L6J7S8
GEORGETOWN PHARMACYHALTON101-118 MILLS STREET / /GEORGETOWN /ON /L7G2C5
MILLCROFT PHARMACYHALTOND10-2500 APPLEBY LINE / /BURLINGTON /ON /L7L0A2
SHOPPERS DRUG MART #742HAMILTON101 OSLER DRIVE /UNIT 102 /DUNDAS /ON /L9H4H4
SHOPPERS DRUG MART #754HAMILTON801 MOHAWK RD W / /HAMILTON /ON /L9C6C2
SHOPPERS DRUG MART #1299HAMILTON1411 UPPER SHERMAN AVENUE / /HAMILTON /ON /L8W1C4
PARAMOUNT PHARMASAVEHAMILTON1050 PARAMOUNT DR / /STONEY CREEK /ON /L8J1P9
REXALL #6946HAMILTON126 QUEENSTON RD / /HAMILTON /ON /L8K1G4
SHOPPERS DRUG MART #1053HAMILTON232 CANNON STREET EAST / /HAMILTON /ON /L8L0A6
WAL-MART PHARMACYHAMILTON675 UPPER JAMES ST / /HAMILTON /ON /L9C2Z5
DRUGSTORE PHARMACY #4072HAMILTON54 WILSON ST W / /ANCASTER /ON /L9G1N2
LEE’S DUNDAS PHARMACYHAMILTON58 KING ST E / /DUNDAS /ON /L9H1B8
SHOPPERS DRUG MART #752HAMILTON661 UPPER JAMES ST / /HAMILTON /ON /L9C5R8
LOBLAW PHARMACY #4254HAMILTON1579 MAIN ST W / /HAMILTON /ON /L8S1E6
AXIS HEALTH CARE PLUS PHARMACYHAMILTON908 GARTH ST / /HAMILTON /ON /L9C4L2
REXALLHAMILTON18-2 KING ST WEST / /HAMILTON /ON /L8P1A1
LOBLAW PHARMACY #4365HAMILTON50 DUNDURN ST / /HAMILTON /ON /L8P4W3
PEOPLE’S PHARMACHOICEHAMILTON4-30 RYMAL RD E / /HAMILTON /ON /L9B1T7
FIRST PLACE PHARMACYHAMILTON350 KING ST E / /HAMILTON /ON /L8N3Y3
RASTIN’S WILSON ST PHARMACYHAMILTON323 WILSON ST E / /ANCASTER /ON /L9G4A8
MARCHESE PHARMACYHAMILTON316 JAMES ST N / /HAMILTON /ON /L8L1H2
STONECHURCH PHARMACYHAMILTON3-25 REDMOND DR / /HAMILTON /ON /L8W3K7
FOOD BASICS PHARMACY #580HAMILTON751 UPPER JAMES ST S / /HAMILTON /ON /L9C3A1
METRO PHARMACY #504HAMILTON1161 BARTON ST E / /HAMILTON /ON /L8H2V2
PHARMASAVE #955HAMILTON105 KING STREET WEST / /DUNDAS /ON /L9H6Y6
REXALL #8211HAMILTON730 UPPER JAMES ST / /HAMILTON /ON /L9C2Z9
CITY CENTRE IDA PHARMACYHAMILTON77 JAMES ST. N #131 / /HAMILTON /ON /L8R2K3
SOBEYS PHARMACY #7213HAMILTON977 GOLF LINKS RD / /ANCASTER /ON /L8G3T9
TLS REGAL CARE DRUG MARTHAMILTON2-480 STONE CHURCH RD E / /HAMILTON /ON /L8W0B1
PHARMASAVE #953HAMILTON1575 UPPER OTTTAWA ST /UNIT A5 /HAMILTON /ON /L8W3E2
SHERMAN IDA PHARMACYHAMILTON675 RYMAL RD E / /HAMILTON /ON /L8W1B5
SUTHERLAND’S PHARMACY LIMITEDHAMILTON180 JAMES ST S / /HAMILTON /ON /L8P4V1
RYMAL GAGE PHARMACYHAMILTON153-905 RYMAL ROAD EAST / /HAMILTON /ON /L8W3M2
SHOPPERS DRUG MART #1460HAMILTON1341 MAIN ST WEST / /HAMILTON /ON /L8S1C6
MOUNTAIN VIEW PHARMACY CLINICHAMILTON26-1070 STONE CHURCH ROAD EAST / /HAMILTON /ON /L8W3K8
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