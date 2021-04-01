Dozens of Hamilton, Halton pharmacies set to administer COVID vaccinations
The Ontario government is steadily increasing capacity in its COVID-19 vaccine rollout with the addition of over 350 additional pharmacies and more primary care settings across the province. All of these locations will be offering the AstraZeneca vaccine to individuals aged 55 and over, with some locations to begin offering the vaccine as early as Saturday, April 3, 2021
COSTCO PHARMACY #1105 HAMILTON 100 LEGEND COURT / /ANCASTER /ON /L9K1J3 SHOPPERS DRUG MART #1056 HAMILTON 133 KING ST W / /DUNDAS /ON /L9H1V3 SHOPPERS DRUG MART #1054 HAMILTON SS4-255 DUNDAS STREET EAST / /WATERDOWN /ON /L0R2H6 SHOPPERS DRUG MART 1045 HAMILTON 1300 GARTH ST / /HAMILTON /ON /L9C4L7 SHOPPERS DRUG MART #1044 HAMILTON 47 WILSON STREET WEST / /ANCASTER /ON /L9G1N1 SHOPPERS DRUG MART #755 HAMILTON 75 CENTENNIAL PARKWAY NORTH / /HAMILTON /ON /L8E2P2 COSTCO PHARMACY # 1273 HAMILTON 1330 SOUTH SERVICE RD / /STONEY CREEK /ON /L8E5C5 REXALL #202 HAMILTON 930 UPPER PARADISE ROAD 13 / /HAMILTON /ON /L9B2N1 REXALL #8205 HAMILTON 1119 FENNELL AVE / /HAMILTON /ON /L8T1S2 REXALL #204 HAMILTON 1395 UPPER OTTAWA ST / /HAMILTON /ON /L8W3L5 SUPERCARE PHARMACY HAMILTON 410 HWY 8 / /STONEY CREEK /ON /L8G1G2 WAL-MART PHARMACY #3096 HAMILTON 500 CENTENNIAL PKWY N / /STONEY CREEK /ON /L8E0G2 REXALL #1743 HAMILTON 21-640 MOHAWK RD WEST / /HAMILTON /ON /L9C1X6 REXALL #201 HAMILTON 60 HATT ST / /DUNDAS /ON /L9H7T6 WATERDOWN PHARMACY HAMILTON 4-145 HAMILTON ST N / /WATERDOWN /ON /L8B0Y7 WAL-MART PHARMACY #1154 HAMILTON 499 MOHAWK ROAD EAST / /HAMILTON /ON /L8V4L7 WESTMOUNT PHARMACY HAMILTON 200-723 RYMAL RD W / /HAMILTON /ON /L9B2N9 REXALL #203 HAMILTON 505 RYMAL RD EAST / /HAMILTON /ON /L8W3X1 BINBROOK PHARMACY HAMILTON 3011 HIGHWAY 56 / /BINBROOK /ON /L0R1C0 CAMPBELLVILLE PHARMACY HAMILTON 35 CRAWFORD CRES / /CAMPBELLVILLE /ON /L0P1B0 SHOPPERS DRUG MART #1233 HAMILTON 2110 RYMAL ROAD EAST / /HANNON /ON /L0R1P0
Halton Pharmacies
|COSTCO PHARMACY #253
|HALTON
|1225 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P1X7
|SHOPPERS DRUG MART #739
|HALTON
|3023 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7R1K3
|SHOPPERS DRUG MART #1055
|HALTON
|4524 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7L2X8
|SHOPPERS DRUG MART #1271
|HALTON
|2501 THIRD LINE / /OAKVILLE /ON /L6M5A9
|MOUNT ROYAL PHARMACY LTD
|HALTON
|2047 MOUNT FOREST DR / /BURLINGTON /ON /L7P1H4
|YOUNG’S PHARMACY AND HOMECARE
|HALTON
|47 MAIN STREET SOUTH / /GEORGETOWN /ON /L7G3G2
|SHOPPERS DRUG MART #923
|HALTON
|1515 REBECA ST / /OAKVILLE /ON /L6L5H8
|REXALL
|HALTON
|523 MAPLE GROVE RD / /OAKVILLE /ON /L6J4W3
|WAL-MART PHARMACY
|HALTON
|235 HAYS BLVD / /OAKVILLE /ON /L6H6M8
|SHOPPERS DRUG MART #1201
|HALTON
|6951 DERRY RD W /BLD B /MILTON /ON /L9T7H5
|METRO PHARMACY #590
|HALTON
|1011 UPPER MIDDLE RD E / /OAKVILLE /ON /L6H4L2
|SHOPPERS DRUG MART #1344
|HALTON
|1020 KENNEDY CIRCLE / /MILTON /ON /L9T0J9
|SHOPPERS DRUG MART #748
|HALTON
|D5-1011 UPPER MIDDLE RD / /OAKVILLE /ON /L6H4L3
|REXALL #2089
|HALTON
|5061 NEW STREET / /BURLINGTON /ON /L7L1V2
|REXALL
|HALTON
|2201 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P3N8
|REXALL #6964
|HALTON
|6541 DERRY RD / /MILTON /ON /L9T7W1
|WAL-MART PHARMACY
|HALTON
|1280 STEELES AVE E / /MILTON /ON /L9T6R1
|WAL-MART PHARMACY
|HALTON
|4515 DUNDAS ST W RR#1 / /BURLINGTON /ON /L7M5B4
|LOBLAW PHARMACY #2811
|HALTON
|171 GUELPH ST / /GEORGETOWN /ON /L7G4A1