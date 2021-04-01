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Dozens of Hamilton, Halton pharmacies set to administer COVID vaccinations
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Dozens of Hamilton, Halton pharmacies set to administer COVID vaccinations

John Best
by
April 1, 2021
John Best

The Ontario government is steadily increasing capacity in its COVID-19 vaccine rollout with the addition of over 350 additional pharmacies and more primary care settings across the province. All of these locations will be offering the AstraZeneca vaccine to individuals aged 55 and over, with some locations to begin offering the vaccine as early as Saturday, April 3, 2021

COSTCO PHARMACY #1105HAMILTON100 LEGEND COURT / /ANCASTER /ON /L9K1J3
SHOPPERS DRUG MART #1056HAMILTON133 KING ST W / /DUNDAS /ON /L9H1V3
SHOPPERS DRUG MART #1054HAMILTONSS4-255 DUNDAS STREET EAST / /WATERDOWN /ON /L0R2H6
SHOPPERS DRUG MART 1045HAMILTON1300 GARTH ST / /HAMILTON /ON /L9C4L7
SHOPPERS DRUG MART #1044HAMILTON47 WILSON STREET WEST / /ANCASTER /ON /L9G1N1
SHOPPERS DRUG MART #755HAMILTON75 CENTENNIAL PARKWAY NORTH / /HAMILTON /ON /L8E2P2
COSTCO PHARMACY # 1273HAMILTON1330 SOUTH SERVICE RD / /STONEY CREEK /ON /L8E5C5
REXALL #202HAMILTON930 UPPER PARADISE ROAD 13 / /HAMILTON /ON /L9B2N1
REXALL #8205HAMILTON1119 FENNELL AVE / /HAMILTON /ON /L8T1S2
REXALL #204HAMILTON1395 UPPER OTTAWA ST / /HAMILTON /ON /L8W3L5
SUPERCARE PHARMACYHAMILTON410 HWY 8 / /STONEY CREEK /ON /L8G1G2
WAL-MART PHARMACY #3096HAMILTON500 CENTENNIAL PKWY N / /STONEY CREEK /ON /L8E0G2
REXALL #1743HAMILTON21-640 MOHAWK RD WEST / /HAMILTON /ON /L9C1X6
REXALL #201HAMILTON60 HATT ST / /DUNDAS /ON /L9H7T6
WATERDOWN PHARMACYHAMILTON4-145 HAMILTON ST N / /WATERDOWN /ON /L8B0Y7
WAL-MART PHARMACY #1154HAMILTON499 MOHAWK ROAD EAST / /HAMILTON /ON /L8V4L7
WESTMOUNT PHARMACYHAMILTON200-723 RYMAL RD W / /HAMILTON /ON /L9B2N9
REXALL #203HAMILTON505 RYMAL RD EAST / /HAMILTON /ON /L8W3X1
BINBROOK PHARMACYHAMILTON3011 HIGHWAY 56 / /BINBROOK /ON /L0R1C0
CAMPBELLVILLE PHARMACYHAMILTON35 CRAWFORD CRES / /CAMPBELLVILLE /ON /L0P1B0
SHOPPERS DRUG MART #1233HAMILTON2110 RYMAL ROAD EAST / /HANNON /ON /L0R1P0

 Halton Pharmacies

COSTCO PHARMACY #253HALTON1225 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P1X7
SHOPPERS DRUG MART #739HALTON3023 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7R1K3
SHOPPERS DRUG MART #1055HALTON4524 NEW ST / /BURLINGTON /ON /L7L2X8
SHOPPERS DRUG MART #1271HALTON2501 THIRD LINE / /OAKVILLE /ON /L6M5A9
MOUNT ROYAL PHARMACY LTDHALTON2047 MOUNT FOREST DR / /BURLINGTON /ON /L7P1H4
YOUNG’S PHARMACY AND HOMECAREHALTON47 MAIN STREET SOUTH / /GEORGETOWN /ON /L7G3G2
SHOPPERS DRUG MART #923HALTON1515 REBECA ST / /OAKVILLE /ON /L6L5H8
REXALLHALTON523 MAPLE GROVE RD / /OAKVILLE /ON /L6J4W3
WAL-MART PHARMACYHALTON235 HAYS BLVD / /OAKVILLE /ON /L6H6M8
SHOPPERS DRUG MART #1201HALTON6951 DERRY RD W /BLD B /MILTON /ON /L9T7H5
METRO PHARMACY #590HALTON1011 UPPER MIDDLE RD E / /OAKVILLE /ON /L6H4L2
SHOPPERS DRUG MART #1344HALTON1020 KENNEDY CIRCLE / /MILTON /ON /L9T0J9
SHOPPERS DRUG MART #748HALTOND5-1011 UPPER MIDDLE RD / /OAKVILLE /ON /L6H4L3
REXALL #2089HALTON5061 NEW STREET / /BURLINGTON /ON /L7L1V2
REXALLHALTON2201 BRANT ST / /BURLINGTON /ON /L7P3N8
REXALL #6964HALTON6541 DERRY RD / /MILTON /ON /L9T7W1
WAL-MART PHARMACYHALTON1280 STEELES AVE E / /MILTON /ON /L9T6R1
WAL-MART PHARMACYHALTON4515 DUNDAS ST W RR#1 / /BURLINGTON /ON /L7M5B4
LOBLAW PHARMACY #2811HALTON171 GUELPH ST / /GEORGETOWN /ON /L7G4A1
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